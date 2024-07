Incendio al supermercato: in fiamme una canna fumaria, due feriti

Paura al supermercato a San Basilio. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria che si trova all'interno dell'esercizio commerciale. Due persone sono rimaste lievemente ferite.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 15:00 per l'incendio di una canna fumaria di una pizzeria all'interno del supermercato Agorà in via Casal Tidei. Al civico 20 sono quindi intevenute le squadre 6A e AB10 dei vigili del fuoco con le ambulanze del 118 e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

Due le persone soccorse dal personale medico, due lavoratori trasportati dalle ambulanze del 118 in codice giallo agli ospedali Sandro Pertini e San Camillo. Restano da accertare le cause dell'incendio.