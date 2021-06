Incendio al supermercato, fiamme nel magazzino del piano interrato

Incendio al supermercato nella prima serata di mercoledì. Ad essere interessato dalle fiamme il Margherita Conad che si trova a Montelibretti, Comune della provincia nord di Roma. La richiesta d'intervento a vigili del fuoco e carabinieri intorno alle 21:00 dal civico 50 di via Roma, in centro. A predenre fuoco per cause in via di accertamento il magazzino che si trova al piano interrato dell'esercizio commerciale.

Gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Montelibretti escluderebbero la natura dolosa, con l'incendio divampato per cause accidentali come confermato dalla telecamere a circuito chiuso del supermercato visionate dai militari dell'Arma.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato.