Supermercato in fiamme: evacuate due palazzine di quattro piani

Alba di paura per gli abitanti di due palazzine di Fiumicino evacuati in seguito all'incendio divampato nel supermercato sottostante. È stata la sala operativa del comando di Roma a inviare alle 6:00 del 30 luglio in via Florinas, in zona Passoscuro, tre squadre di vigili con una autobotte e l'autoscala per un incendio divampato in un supermercato Todis.

Giunti sul posto i caschi rossi hanno provveduto a spegnere l'incendio ed hanno fatto evacuare per precauzione i residenti di due palazzine di quattro piani soprastanti l'attività commerciale. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Domato l'incendio sono cominciate le verifiche e i controlli per la messa in sicurezza dell'area e degli appartamenti. Sul posto personale del 118, polizia locale di Fiumicino e carabinieri di Passo Scuro e del radiomobile della compagnia di Civitavecchia. Restano da accertare le cause.