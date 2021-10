Incendio al supermercato: le fiamme divampate dal banco frigo

Incendio in un supermercato di Civitavecchia. Le fiamme sono divampate nella serata di martedì dal Conad il Mare di via Monsignor Giuseppe Papacchini, in zona San Gordiano. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco di Civitavecchia con la squadra 17/A e l'autoscala a lavoro per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area con l'ausilio dei carabinieri e della polizia.

Un lungo intervento quello dei pompieri della caserma Bonifazi concluso intorno alle 00:30. Spente le fiamme secondo i primi accertamenti le stesse sarebbero scaturite per cause elettriche dal banco frigo dei formaggi dell'attività commerciale. Il supermercato, a causa dei danneggiamenti subiti, è stato quindi chiuso e riaprirà quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.