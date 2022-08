VIDEO | Brucia Cinecittà, scenografie degli studios divorate dalle fiamme

Il grosso incendio è arrivato a lambire le case che si affacciano dal lato opposto di via Raimondo Scintu, fortunatamente senza gravi conseguenze

Brucia Cinecittà. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 agosto, un grosso incendio è divampato all’interno degli studios di via Tuscolana, alzando uno grossa colonna di fumo nero in cielo, visibile in diversi punti della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune squadre della protezione civile, con la Polizia locale che ha chiuso al traffico veicolare alcune strade della zona.

Da quanto si apprende, le fiamme sono divampate dal set di “Firenze del Quattrocento”, spingendosi verso l’area verde circostante, fino alla struttura che ospita la casa del Grande Fratello, rimasta però illesa.

Paura anche tra gli abitanti di zona: “Mia figlia è corsa a spostarmi l’auto, e menomale che c’era lei altrimenti io e mia moglie forse avremmo continuato a dormire", spiega un anziano residente.