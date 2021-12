Incendia rifiuti pericolosi vicino la stazione, nube nera invada la sopraelevata

Una densa nube di fumo che ha creato non poche difficoltà agli automobilisti in transito sulla sopraelevata della stazione Tiburtina. A mettere in pericolo l'incolumità delle vetture in transito un 23enne sorpreso ad incendiare rifiuti pericolosi in strada.

Sono stati i carabinieri della stazione San Lorenzo nel transitare sulla via Tiburtina, a notare una coltre di fumo nero. Arrivati all’altezza della Circonvallazione Nuova, i militari hanno trovato un senza fissa dimora mentre dava alle fiamme un copertone di un autoveicolo e diversi rifiuti abbandonati.

Bloccato il 23enne, i carabinieri hanno dissipato il combustibile per spegnere le fiamme, definitivamente estinte poi dai vigili del fuoco allertati precedentemente, evitando così disagi alle auto in transito sulla sopraelevata della Circonvallazione.

Dalle successive verifiche, i Carabinieri hanno accertato che l’arrestato, un cittadino del Congo di 23 anni, aveva fornito false dichiarazioni sulla sua identità. Trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo, il ragazzo dovrà rispondere dei reati di incendio di rifiuti pericolosi e false dichiarazioni sulla propria identità.