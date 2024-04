VIDEO | Incendio a Roma, colonna di fumo davanti allo stadio Olimpico

Fiamme nella notte a Roma, nella zona dello stadio Olimpico. Un rogo ha impegnato i vigili del fuoco per un'ora, in via Capoprati, all'altezza di via Capoprati, nella banchina del Tevere che costeggia la ciclabile.

Lì, sotto ponte Duca d'Aosta, le sterpaglie hanno bruciato dall'una e trenta di notte di lunedì 29 aprile. Sul posto due squadre dei pompieri delle caserme di Prati e Ostiense. La colonna di fumo è stata visibile in tutta la zona di Ponte Milvio. Ignote le cause dell'incendio. Le immagini del rogo sono state diffuse anche su Welcome To Favelas.