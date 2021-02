Incendio ad Ostia, fiamme in uno stabilimento balneare: indagini in corso

Incendio ad Ostia, dove intorno alle 7:30 di lunedì 22 febbraio fiamme e fumo nero hanno invaso la spiaggia che ospita lo stabilimento L'Oasi, all'altezza del lungomare Amerigo Vespucci, in prossimità con via del Lido di Castelporziano.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Ostia. A bruciare, secondo quanto si appende, plastica, canoe e legno in un rimessaggio che ospita qualche piccola imbarcazione e tavole da surf. Lo stabilimento non ha subito ulteriori danni e la struttura principale dell'Oasi è integra. Al momento non si registrano feriti. Da capire le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi, anche quella dolosa.