Incendio alle case popolari: evacuata famiglia con bambini

Una famiglia con bambini e nipoti. Sette persone scappate dall'appartamento che prendeva fuoco. Attimi di paura vissuti sabato sera in una casa popolare di Spinaceto. Divampato da un letto della casa, l'incendio ha preso forza rapidamente allarmando i residenti che hanno poi richiesto l'intervento al 112.

La chiamata al numero unico per le emergenze poco dopo le 21:00 del 4 maggio da una palazzina al civico 127 di via Salvatore Lorizzo. Alla Scala E delle case Erp sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Entrati nell'appartamento al terzo piano - con la famiglia di sette persone già in salvo - i pompieri hanno cominciato le operazioni di spegnimento dell'incendio.

Con l'abitazione satura di fumo, i caschi rossi hanno staccato la luce, il gas e interrotto l'ascensore. Spento l'incendio l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa della presenza del fumo e della fuliggine. Illesa la famiglia che ci vive, hanno trovato alloggio da amici e parenti.

Restano da accertare le cause dell'incendio, divampate dal letto di una stanza dell'appartamento. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Esposizione di polizia.

Il precedente

Sempre in via Lorizzo, lo scorso 12 gennaio, era divampato un altro incendio alle case di Edilizia Residenziale Pubblica. In quel caso ci furono quattro intossicati.