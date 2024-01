Incendio all'alba: rifiuti in fiamme sotto alle palazzine popolari

Incendio alle prime luci del giorno. Un buongiorno con la paura per gli abitanti delle case popolari di Spinaceto. In fiamme i rifiuti pronti a essere ritirati lasciati sotto al porticato dell'edificio.

Sono stati gli stessi residenti del popoloso quartiere del IX municipio a segnalare a partire dalle 7:00 di lunedì 29 gennaio una densa colonna di fumo nero dal piano terra di una palazzina di via Salvatore Lorizzo con l'odore acre di bruciato che ha raggiunto gli appartamenti sovrastanti. Un incendio importante, che ha interessato un grosso cumulo di spazzatura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti del commissariato Spinaceto di polizia. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, così come non è stato necessario evacuare nessuno. Restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio.