Incendio a Spinaceto: appartamento in fiamme, fumo invade la palazzina. Quattro intossicati

Prima l'incendio, poi il fumo. Une densa colonna che ha invaso prima un appartamento al terzo piano e poi la palazzina. Paura venerdì mattina a Spinaceto. Quattro le persone rimaste intossicate e tratte in salvo dai soccorsi.

Le fiamme sono divampate per cause accidentali intorno alle 9:00 del 12 gennaio da un appartamento al civico 197 di via Salvatore Lorizzo, in un complesso di case popolari. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri. L'incendio è partito da un'abitazione al terzo piano di una palazzina di otto.

Il rogo ha preso forza rapidamente. Le fiamme si sono poi propagata coinvolgendo anche l'appartamento del vicino e uno al quarto piano. Quattro gli inquilini rimasti intossicati e tratti in salvo dai soccorritori. Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati entrambi in ospedale. Mentre scriviamo i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per mettere in sicurezza la palazzina.