Paura a Spinaceto: vasto incendio minaccia le abitazioni

Paura a Spinaceto dove un vasto incendio sta minacciando le abitazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dal quartiere di Roma Sud, con una vasta e alta colonna di fumo che sta oscurando il cielo. Due i focolai, uno in via Nicola Stamme e l'altro in largo Gerardo Sergi, entrambi a ridosso del Parco Campagna.

In particolare la prima chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 14:00 da via Stamme. A prendere fuoco una vasta area di sterpaglie con le fiamme alimentate dal vento che hanno preso forza rapidamente avvicinandosi minacciose alle numerose palazzine presenti nell'area.

Poco dopo un secondo focolaio, dall'altro lato del parco del quartiere nello specificio in largo Sergi. Anche in questo caso vasta la porzione di territorio interessata dall'incendio. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma e dieci pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che, a causa delle fiamme che lambiscono la strada, hanno chiuso via di Mezzocamino.

Fra le possibilità anche quella della evacuazione dei residenti, qualora l'incendio diventasse pericoloso per la loro incolumità.

Incendio sulla via Appia Nuova

Cambia il quadrante della città ma non cambia lo scenario con le liamme che non hanno risparmiato la via Appia Nuova, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. Anche in questo caso a prendere fuoco una vasta area di sterpaglie. Sul posto i pompieri e gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere la laterale della via Appia Nuova, in direzione Ciampino. Terminate le operazioni la strada è stata poi riaperta.