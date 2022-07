Incendio allo Spin Time Labs, fiamme nel palazzo occupato: evacuate 150 persone

Paura all'Esquilino per un incendio scoppiato in un locale usato come palestra, all'interno del palazzo occupato dallo Spin Time Labs in via Santa Croce in Gerusalemme. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero scoppiate a causa di un guasto ad un condizionatore. Da lì il rogo ha invaso la palestra al terzo piano e il fumo ha riempito parte del palazzo.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Per permettere le operazioni di spegnimento, sono state fatte evacuare temporaneamente 150 persone poi rientrate nei loro alloggi. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Nel 2019 il cardinal Konrad Krajewsky, l'elemosiniere del Papa, era intervenuto per riattivare la corrente tagliata dall'Acea alle famiglie con bambini che in emergenza abitativa vivono nello stabile. Un gesto sul quale la procura aprì anche un fascicolo.