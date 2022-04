A fuoco una spazzatrice Ama nel centro di Roma, danneggiate due auto in sosta

Paura nella tarda serata di ieri, domenica 3 aprile, su corso Rinascimento, in pieno centro a Roma. Poco dopo le 23.30, all'altezza del civico 101, una spazzatrice Ama ha preso fuoco.

In pochi istanti il rogo ha avvolto il mezzo. Immediato l'intervento sul posto di una squadra dei vigili del fuoco di via Genova, con al seguito un'autobotte. Le fiamme hanno raggiunto e danneggiato anche due auto in sosta.

Da accertare le cause dell'incendio.