Spallanzani, nella notte incendio nel locale caldaie

Prima il fumo, poi le fiamme. Infine, per pochi minuti, l'interruzione di energia elettrica. Notte movimentata allo Spallanzani di Roma dove un principio di incendio nei locali caldaie - posti all'esterno della struttura ospedaleria ma comunque all'interno del perimetro dell'ospedale - ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, richiamati sul posto dall'allarme lanciato dai vigilantes della struttura.

Le fiamme alle 3.30, con l'interruzione elettrica arrivata poco dopo. Pochissimi minuti per la risoluzione del problema, con le fiamme poi spente in meno di un'ora. Non ci sono stati feriti e la struttura ospedaleria, grazie alla presenza di gruppi di continuità elettrogena, non ha mai smesso di funzionare. Intervenuti nell'area i carabinieri.