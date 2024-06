Incendio a Civitavecchia: le fiamme bruciano i rifiuti stoccati nel deposito

Sono stati inceneriti i rifiuti plastici che erano stati stoccati in un cortile. È successo nella mattinata del 23 giugno quando, le fiamme, hanno interessato un deposito di Civitavecchia.

I vigili del fuoco della città portuale, dalle 9 di domenica, sono entrati in azione per spegnere il rogo nato all’interno di una ditta specializzata nel recupero e smaltimento rifiuti, in via Attilio Bonucci. Gli uomini della caserma Bonifazi sono giunti sul posto e, con un’autobotte a supporto, hanno cominciato subito a domare le fiamme.

Il rogo, hanno fatto sapere i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, a loro volta giunti sul posto, ha riguardato una porzione di rifiuti plastici, stoccati nel cortile. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme in un’area circoscritta dell’azienda. Gli uomini dell’Arma fanno sapere che non c’è stato nessun ferito e che l’area interessata dall’incendio sorge in una zona industriale che non ha abitazioni nelle vicinanze.