Incendio in un capannone, alle porte di Roma bruciano materiali plastici. Il sindaco: "Tenete finestre chiuse"

Pomeriggio di paura alle porte di Roma, nel comune di Guidonia. Nella zona industriale di via Tiburtina, a Setteville, un incendio è scoppiato in un capannone generando una nuvola nera visibile in diversi quartieri della Capitale.

Il sindaco Mauro Lombardo ha invita la cittadinanza a chiudere le finestre a causa dell'alta colonna di fumo causata da materiali plastici. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le ore 18. Nelle operazioni di spegnimento diverse squadre di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato per ore.

“"Sono sul posto - spiega il sindaco Mauro Lombardo - quello che desta preoccupazione è il fumo che si svilupperà anche dopo lo spegnimento delle fiamme e i materiali combusti sul terreno privato che andranno al più presto rimossi".