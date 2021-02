Incendio a Serpentara: appartamento in fiamme, il rogo divampato dal salone

L'intervento dei vigili del fuoco in via Luigi Lablache

L'appartamento in fiamme in via Lablache

Incendio a Serpentara in via Luigi Lablache. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 20:00 di lunedì 1 febbraio da un appartamento al civico 37 del popoloso e popolare quartiere del III Municipio Montesacro.

Sul posto sono intervenute le squadre 6A Nomentano e 9A Prati dei pompieri per un incendio divampato al quinto piano di una palazzina di sei livelli. Le fiamme si sono sviluppate all'intero del salone dell'abitazione per cause in via di accertamento. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.