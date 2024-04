Incendio nella notte: gravemente ustionato uomo che dormiva in un furgone

Ustioni di I grado su buona parte del corpo. È grave un uomo rimasto bloccato in un furgone distrutto da un incendio. Un senza dimora, che aveva trovato riparo nel veicolo poi andato in fiamme È accaduto stanotte a Serpentara, l'uomo, un 45enne italiano, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono da poco passate le 2:30 della notte fra domenica e lunedì quando al 112 arrivano diverse richieste d'intervento per un incendio di un furgone in via Luigi Lablache. Un Ford Transit, dove il 45enne stava dormendo. Sorpreso dall'incendio, divampato per cause in via di accertamento, l'uomo è uscito dal furgone urlando proprio mentre sul posto, in via Luigi Lablache, arrivava una volante della polizia. Poi l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Distrutto il furgone, l'uomo è stato portato in gravi condizioni dall'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea con ustioni di I grado su tronco, mani e piedi. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia a cui sono affidate le indagini.