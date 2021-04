Incendio a Serpentara: cassonetti dei rifiuti in fiamme

Due i contenitori carbonizzati in via Lina Cavalieri. Indagano i carabinieri

Cassonetti dei rifiuti in fiamme a Serpentara. L'incendio è divampato nella serata di giovedì in via Lina Cavalieri. Due i contenitori andati distrutti.

La chiamata al 112 intorno alle 22:00 dell'8 aprile all'altezza dell'incrocio con via Melato, nel cuore del popolare quartiere del III Municipio Montesacro. Spente le fiamme dai pompieri, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Nuovo Salario. Da accertare le cause.

Dunque ancora cassonetti in fiamme a Roma, con un costo per i romani. Come informava Ama, nel 2020 le azioni criminali da parte di piromani che incendiano i cassonetti hanno determinato la sostituzione di 240 contenitori dati alle fiamme e resi non più fruibili per un costo complessivo stimato di oltre 165mila euro. Incendi che anche quest'anno non hanno accennato a diminuire, come accaduto a Pietralata ed al Nuovo Salario in questi primi 4 mesi del 2021, solo per citare gli ultimi due episodi.