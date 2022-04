Fiamme dal vano motore: autobus distrutto da un incendio

Era in servizio su un bus in transito nella zona di Selva Candida quando ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore. Sceso dal mezzo pubblico assieme ai due passeggeri che si trovano sul Roma Tpl ha chiamato i soccorritori e non ha potuto far altro che vedere lo 028 prendere fuoco. L'incendio è divampato poco dopo le 23:00 di giovedì 7 aprile.

Il guasto- che ha poi determinato l'incendio - si è verificato mentre lo 028 percorreva via dei Santi Martiri di Selva Candida. All'altezza della rotatoria con via Riserva Grande l'autoferrotranviere ha visto del fumo fuoriuscire dalla parte posteriore del mezzo pubblico e dopo essere sceso con i due passeggeri ha chiamato il 112.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia Roma Cassua arrivati sul luogo del rogo assieme ad una volante della polizia. A parte la paura nessuno è rimasto ferito.