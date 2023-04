Incendio in appartamento, intossicata una donna: le fiamme divampate da una stufa

Una donna intossicata. Paura venerdì mattina a Segni, in provincia di Roma, dove è divampato un incendio in un appartamento. Sono stati i carabinieri della compagnia di Colleferro, con i vigili del fuoco di Colleferro, la polizia locale e il 118, a intervenire al civico 11 di viale Ungheria dove per cause in corso di accertamento - verosimilmente una stufa lasciata accesa - si è sviluppato un incendio all'interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina di 5 livelli.

Alcune persone rifugiate il scappate in un luogo non invaso da fumo sono state raggiunte dai vigili del fuoco e accompagnate in strada per accertamenti da parte del 118 intervenuto. Al momento non ci sono feriti gravi, la signora che occupava l'abitazione è rimasta lievemente intossicata dal fumo. Soccorritori ancora sul posto.