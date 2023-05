Scuolabus in fiamme a Torvaianica: paura per decine di studenti

Paura a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia alle porte di Roma, per un incendio che ha avvolto e distrutto uno scuolabus. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 7:50 in via Danimarca mentre il mezzo, messo a disposizione dalla ditta Troiani, stava portando a scuola circa 70 minorenni. Il bus era partito da Torvaianica e viaggiava in direzione Pomezia.

Il conducente della tratta adibita al trasporto scolastico, appena ha notato del fumo fuoriuscire dal mezzo, ha accostato mettendo in sicurezza gli studenti e allertando i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Pomezia. Il rogo è stato domato in poco tempo.

Distrutto l'autobus. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Per permettere i soccorsi il traffico è stato deviato con chiusura a partire dal Borgo di Santa Rita e uscita all'altezza del centro di Torvaianica. Alle 10:30 la strada è stata riaperta.