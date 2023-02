Incendio in sala mensa: evacuata scuola elementare

Paura in una scuola elementare in provincia di Roma con docenti, studenti e personale scolastico evacuati in seguito ad un incendio. L'allarme è scattato intorno all'ora di pranzo di lunedì 13 febbraio dalla sala mensa della primaria di Morlupo, comune a nord della Capitale.

In particolare l'allarme è scattato intorno alle 13:00 mentre i giovani studenti dell'elementare di via San Pellegrino erano in sala mensa per il pranzo. Proprio qui, da quanto sembra a causa del corto circuito di un quadro elettrico, è divampato l'incendio che ha fatto subito scattare l'evacuazione - composta e senza difficoltà - di tutte le persone che si trovavano nel plesso dell'istituto comprensivo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Riano. Domate le fiamme, e messi in sicurezza docenti e studenti, nessuno è rimasto ferito, né intossicato.

Incendio domato dalla bidella

Come informa il sindaco di Morlupo Ettore Iacomussi: "questa mattina presso la Scuola Primaria G. Di Matteo, ubicata in via San Pellegrino, mentre i bambini stavano mangiando, in un locale attiguo alla mensa si è sviluppato un piccolo principio d’incendio scaturito da una scatola di derivazione elettrica. Una delle collaboratrici scolastiche, Cristina Lunerti - che ringraziamo vivamente - lo ha prontamente spento tramite un estintore, i bambini sono stati evacuati in tutta tranquillità dalle maestre (a cui vanno i nostri ringraziamenti sentiti) che hanno applicato in maniera perfetta il protocollo di sicurezza, a cui gli alunni sono abituati per le numerose esercitazioni che vengono effettuate durante l’anno".

Il sindaco Ettore Iacomussi, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Morlupo, ha effettuato subito dopo un sopralluogo e nelle prossime ore emetterà un'ordinanza di sospensione dell'attività didattica in quel plesso sino a che non saranno ripristinate tutte le condizioni di sicurezza, in particolare dal punto di vista elettrico e della tinteggiatura e pulizie. I lavori sono già iniziati e l’amministrazione comunale si sta adoperando affinché tali operazioni vengano svolte in tempi rapidi, in modo da far perdere meno giorni possibile di lezione agli studenti - conclude la nota dell'amministrazione di Morlupo -. Appena saranno chiari i tempi dell’intervento, provvederemo a informare la cittadinanza".