Le indagini sul maxi rogo di Prati: distrutti 11 scooter. Quattro le auto danneggiate

Nessuna pista al momento viene esclusa. La polizia di Stato indaga sul maxi rogo che domenica ha invaso il quartiere Prati. Una nuvola di fumo nero si è alzata alle 13.50, davanti a uno storico palazzo a largo Trionfale, all'incrocio fra via Andrea Doria e via della Giuliana.

Il motivo, un maxi incendio che ha avvolto 11 scooter e danneggiate quattro auto. Non solo, le fiamme sono arrivate anche alle finestre del terzo piano di un palazzo storico. Per precauzione gli inquilini sono stati fatti uscire dalle prime pattuglie della polizia arrivate. Annerita e rovinata la facciata dell'edificio. Nessuno si è fatto male. Ora però le indagini sono in corso.

Cosa è accaduto? Tra le ipotesi più accreditate il mozzicone di una sigaretta finito su delle foglie secche vicino agli scooter. Ma chi indaga non esclude nemmeno l'ipotesi dolosa. La velocità con la quale si è propagato l'incendio potrebbe non essere dipesa solo dal carburante nei motorini parcheggiati. Va detto, però, che non sono stati trovati acceleranti in strada. La polizia indaga.