Piromani scatenati nella notte, sette gli incendi: a fuoco scooter e cassonetti

Una lunga notte di fuoco. Piromani scatenati a Roma dove sono stati dati alle fiamme decine di cassonetti dei rifiuti e scooter. Due le zone nel mirino degli incendiari la Garbatella e San Giovanni. Sette le strade interessate dai roghi, tutto dolosi come accertato da vigili del fuoco e polizia.

Cassonetto in fiamme su circonvallazione Ostiense

La calda notte ha cominciato a prendere corpo poco dopo l'1:00 quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento per un cassonetto in fiamme vicino la sede del giornale Repubblica, fra via Cristoforo Colombo e la circonvallazione Ostiense.

Due incendi alla Garbatella

Nemmeno il tempo di spegnere il primo rogo, che pompieri e agenti del Commissariato Colombo di polizia sono stati allertati per altri due incendi ancora a Garbartella, nelle vicine piazza Giovanni Da Lucca e via Padre Semeria. Ben più grave la scena, con i piromani che hanno concentrato le loro attenzioni su alcuni scooter parcheggiati fra le due strade. Dodici quelli interesati dagli incendi, con sei mezzi andati distrutti ed altrettanti parzialmente danneggiati, a cui si deve aggiungere un secondo cassonetto per la raccolta dei rifiuti dato alle fiamme "dolosamente".

Incendio di cassonetti a San Giovanni

Dopo circa un'ora dal primo intervento alla Garbatella, alle 2:20 circa sono state quattro le richieste d'intervento per altrettanti incendi di cassonetti, questa volta nella zona di San Giovanni. Quattro i contenitori per la raccolta dei rifiuti incendiati fra via Etruria, via Albenga, via Albalonga e via Imera.

Una notte di fuoco dunque, nel corso della quale ignoti hanno dato alle fiamme 12 scooter e sei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Accertata la natura dolosa di tutti e sette gli incendi, sui roghi indaga la polizia di Stato che ha acquisito le immagini video delle strade interessate a caccia di elementi utili a risalire ai piromani.