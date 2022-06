Paura nel circolo canottieri Tevere Remo, in fiamme la sauna

Momenti di paura nel pomeriggio di martedì a Roma, per un incendio divampato nella sauna del circolo canottieri Tevere Remo. Non ci sono stati feriti, ma il fumo ha generato una situazione di panico. L'allarme è scattato alle 16.25, all'altezza del civico 28 del lungotevere in Augusta. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e fatto uscire il fumo dai locali che avevano invaso parte della struttura.

Il locale della sauna in quel momento era vuoto, ma c'erano altre persone nel circolo, che sono state fatte temporaneamente evacuare. Sul posto per questo motivo anche gli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio e del Reparto volanti per determinare le cause del rogo.