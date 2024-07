Maxi incendio all'alba, brucia un fienile

Incendio all'alba di oggi, lunedì primo luglio, sul litorale nord della provincia di Roma. Alle 5 del mattino le fiamme hanno distrutto un fienile che costeggia la strada provinciale Tolfa – Santa Severa.

Vista l'importanza del rogo, la squadra 17A di Roma dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo dell'incendio, operando con l'ausilio delle autobotti AB17 e AB34. L'incendio è stato circoscritto in poche ore e posto sotto controllo. Non risultano problemi alla viabilità. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.