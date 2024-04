Incendio vicino ai binari: ritardi sulla linea regionale

Treni in ritardo causa incendio. Succede sulla linea Roma-Grosseto dove dalle 14:55 la circolazione ferroviaria è rallentata a causa delle fiamme divampate nel territorio di Santa Marinella, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici Rfi. Alle 15:35, come informano de Rete ferroviaria italiana, spente le fiamme dai pompieri la linea è tornata progressivamente alla normalità.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamento di 35 minuti per 1 Intercity, rallentamenti di 5 minuti per 3 Regionali, 2 Regionali limitati.