Incendio in appartamento: pompieri salvano un coniglio nano

Paura ma nessun ferito. È la conseguenza di un incendio divampato venerdì mattina in un appartamento a Santa Marinella, sul litorale laziale. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero con i pompieri che hanno tratto in salvo un coniglio nano rimasto nella casa interessata dall'intervento.

L'intervento dei caschi rossi di Civitavecchia intorno alle 7:00 in via delle Colonie. Un incendio divampato per cause in via di accertamento da un ripostiglio di un appartamento al terzo piano. Isolate le fiamme l'incendio è stato poi spento. Nessuno è rimasto ferito con i vigili del fuoco che hanno poi riconsegnato nelle mani della proprietaria l'animale domestico rimasto nella casa interessata dal rogo.