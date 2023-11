Incendio a San Lorenzo: roulotte distrutta dalle fiamme

La scintilla e poi le fiamme. Piccole esplosioni a cui ha fatto seguito la colonna di fumo. Incendio lunedì mattina a San Lorenzo, zona Scalo. Una roulotte ha preso fuoco. Spento il rogo il caravan è andato distrutto.

L'incendio è divampato su una roulotte in utilizzo a un senza dimora in largo Settimio Passamonti, dietro le mura perimetrali del cimitero monumentale del Verano. Un corto circuito al quadro elettrico, secondo i primi accertamenti. Divampato con forza l'incendio ha distrutto il caravan.

Illeso l'uomo che abitava la roulotte, le fiamme sono state domate dai pompieri prima che potessero propagarsi alle altre case mobili messe a disposizione a San Lorenzo per le persone in difficoltà dalla comunità di Sant'Egidio. C'era il rischio che i fumo potesse arrivare sino alla vicina sopraelevata della tangenziale. Sul posto per gli accertamenti del caso i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo.

Il precedente

Già in passato alcune roulotte erano state distrutte da un incendio nella zona dello Scalo. Come nell'aprile 2021 quando furono due le case mobili divorate dalle fiamme.