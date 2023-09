Incendio a San Lorenzo, i cassonetti del palazzo vanno a fuoco: il fumo avvolge le case

Paura nella notte a San Lorenzo, all'altezza del civico 180 di via Tiburtina, a Palazzo Lamperini. Intorno alle due di martedì 19 settembre, i secchioni condominiali per il porta a porta sono stati avvolti dalle fiamme. Un incendio che ha allarmato i tanti residenti che hanno visto il fumo sprigionato dal rogo salire e lambire le finestre. Qualcuno, per il forte odore di bruciato, ha dovuto lasciare temporaneamente il proprio appartamento.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Tre i bidoni andati completamente distrutti e sentendo le voci di chi abita lì, questa non sarebbe stata la prima volta. Lo scorso 31 luglio, infatti, una scena simile. Da capire le cause dell'incendio.