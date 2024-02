Incendio a San Giovanni: due appartamenti in fiamme, intossicata una ragazza

Due appartamenti in fiamme. Paura in zona San Giovanni-Re di Roma. Un incendio divampato venerdì mattina. Al momento una ragazza è rimasta intossicata, con i soccorritori ancora a lavoro. Tanto il fumo conseguenza dell'incendio, con la colonna ben visibile da chilometri di distanza.

Decine sono state le richieste d'intervento al 112 a partire dalle 8:50 per due abitazioni in fiamme in via Sciacca. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre, un'autobotte, un'autoscala, il carro teli e il TA/6. Tanto il fumo che nel volgere di pochi minuti ha avvolto la palazzina di due piani interessata dal rogo.

Tratta in salvo una ragazza, rimasta intossicata e trasportata in ospedale, mentre scriviamo i pompieri sono ancora a lavoro per avere ragione dell'incendio. Sul posto per gli accertamenti del caso le volanti della polizia.