Incendio a San Basilio: appartamento distrutto dalle fiamme, salvati due cani

L'intervento dei soccorritori in una casa popolare di via Morrovalle

E' stata costretta a separarsi dai suoi cani l'anziana rimasta senza casa in seguito ad un incendio che ha distrutto il suo appartamento a San Basilio. La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 18:00 di sabato 4 settembre da un'abitazione al primo piano in via Morrovalle, altezza via Pieve Bovigliana.

Sul posto sono interventi i vigili del fuoco con tre squadre, le ambulanze del 118, un'automedica, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale e gli uomini della Polizia di Stato. Le fiamme sono divampate da un'abitazione Ater per cause in via di accertamento, all'interno della stessa si trovavano due cani salvati dai pompieri intervenuti con l'ausilio di una autoscala che hanno poi domato l'incendio. Assente la proprietaria di casa, una 73enne italiana, trovata sul posto dai soccorritori.

Dichiarato inagibile l'appartamento la 73enne è stata costretta a separarsi dai cani affidati al canile comunale della Muratella. Attivati i servizi sociali del Comune di Roma l'anziana ha trovato assistenza alloggiativa. Sul posto anche il personale Ater.