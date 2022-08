Incendio a Salone: fiamme distruggono modulo abitativo al campo rom

Un vasto incendio che da un terreno incolto si è propagato al vicino campo rom con le fiamme che hanno poi distrutto un modulo abitativo. Domenica di fuoco nel quadrante est della Capitale dove nel pomeriggio del 7 agosto è divampato un importante incendio che ha richiesto l'intervento dei soccorritori con l'ausilio di un elicottero della Regione Lazio.

Le fiamme sono divampate da alcune sterpaglie che si trovano in via della Stazione di Salone. Da qui, causa il vento e le alte temperature, l'incendio ha preso forza rapidamente raggiungendo nel volgere di breve la vicina baraccopoli di via di Salone dove ha coinvolto una delle casette presenti del campo nomadi, risultata poi disabitata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile ed i carabinieri della stazione Roma Settecamini, necessario anche l'ausilio di un elicottero. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito né intossicato. Restano da accertare le cause.