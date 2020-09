Incendio a Tor Bella Monaca, fiamme in una sala scommesse. I residenti: "Abbiamo visto un'auto sospetta"

Paura nella notte del 24 settembre a Tor Bella Monaca dove una sala scommessa è stata gravemente danneggiata da un incendio. Sul posto, allertati poco dopo le 2:30, i vigili del fuoco che, come riferito, sono intervenuti al civico 254 di via Amico Aspertini per spegnere le fiamme con due squadre, un'autobotte e un'autoscala.

L'intervento di spegnimento si è concluso dopo quasi due ore, alle 4 circa. Non ci sono stati, fortunatamente, feriti e intossicati, ma la paura, per chi vive lì, è stata tanta.

Per permettere le operazioni i residenti (10 famiglie in totale) della palazzina sovrastante la sala scommessa sono stati fatti evacuare.

Chi vive lì, secondo quanto apprende RomaToday, racconta di aver visto un'auto salire sul marciapiede che affaccia sulla sala scommesse e poi fuoriuscire prima le fiamme, quindi tanto fumo. Un'auto sospetta sulla quale faranno luce gli inquirenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto, infatti, sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato Casilino e il personale delle Volanti, oltre alla squadra Scientifica per i rilievi. Chi indaga lo fa a bocche cucite senza escludere nessuna pista, neanche quella dell'atto doloso.