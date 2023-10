Ryder Cup, il giorno dopo il maxi incendio al Marco Simone: indaga la procura. Si valuta ipotesi dolosa

L'odore acre nell'aria rimane. D'altronde la maxi colonna di fumo nera levata in cielo dopo l'incendio a un capannone del campo da golf del Marco Simone, che ha ospitato la Ryder Cup, nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre è stata ben visibile tra Guidona e il quadrante est di Roma. La procura di Tivoli è già al lavoro su un fascicolo di indagine.

I pm attendono una prima informativa da parte dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. I magistrati analizzeranno l'incartamento per cercare di ricostruire quanto avvenuto. Al momento sulle cause del rogo sono aperte tutte le piste investigative compresa quella della azione dolosa.

L'incendio al campo del Marco Simone della Ryder Cup

L'allarme è scattato poco dopo le 17. Ad andare a fuoco le strutture realizzate per la manifestazione sportiva e, in particolare, il padiglione 'Hospitality', l'area destinata agli spettatori Premium.

Si tratta di una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati. Il rogo, secondo quanto ricostruito dopo i primi istanti, sarebbe partito dalle tribune che si trovano a ridosso dei campi da gioco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma, con tre squadre, hanno lavorato per ore. Alle 20:30 la situazione è tornata alla normalità.

In corso le operazioni di smontaggio

Non risultano feriti e l'incendio non si è propagato oltre la struttura ricettiva, per cui non ci sono stati danni al campo da golf o ad altre strutture. Nel circolo erano ancora in corso lo smontaggio delle strutture allestite per la competizione che è in carico alla Ryder Cup Europe, organizzatrice dell'evento. A quanto si apprende, non ci sarebbero timori per possibili rischi alla salute pubblica dovuti alla densa nube di fumo che si è sprigionata, ma come da prassi è stata comunque allertata l'Arpa Lazio per il monitoraggio della qualità dell'aria.