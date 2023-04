Incendio nel cantiere stradale: in fiamme una ruspa e un container

Incendio in un cantiere stradale a Valmontone dove le fiamme hanno distrutto una ruspa e un container. A denunciare il rogo il sindaco del comune della provincia sud di Roma Alberto Latini: "Gravissimo atto questa notte al cantiere dei lavori di allargamento della strada di Colle Sant'Upica. Sono personalmente in contatto con i Carabinieri che sono stati subito messi al corrente. Quanto accaduto è estremamente preoccupante e ci costringe a tenere altissima la guardia", lo sfogo affidato ai social.

L'incendio è divampato in una zona periferica della parte della città che guarda verso Genazzano dove da qualche settimana sono in corso dei lavori per l’allargamento del manto stradale. Ora bisognerà capire chi è stato a dare fuoco al mezzo meccanico e alla casetta del cantiere e soprattutto perché è stato fatto un gesto del genere.