VIDEO | Incendio in via Aurelia, la collina di Massimina brucia ancora: elicotteri al lavoro

La collina di Massimina brucia ancora. Un nuovo incendio è scoppiato in via Aurelia all'altezza del chilometro 12,500. Un rogo che, a causa del vento, altro che non è che il proseguimento dell'incendio di martedì.

Sul posto vigili del fuoco, polizia locale con le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio, il gruppo Anvvfc Castel di Guido della protezione civile e anche due elicotteri per le operazioni di spegnimento.

A bruciare, questa volta, la parte più interna di via Aurelia. Con il vento di oggi, secondo quanto si apprende, non dovrebbero esserci chiusure di strade a causa del fumo generato dai focolai che hanno ripreso vigore. Nel rogo di ieri rimasero intossicati 4 vigili e una agente leggermente ustionata.