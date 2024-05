Incendio a Termini, brucia locale nel mercato centrale

Fiamme e fumo, questa mattina, nella stazione Termini, all'altezza del mercato centrale che affaccia su via Giovanni Giolitti. Intorno alle 10 un incendio è scoppiato in un locale.

Su posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sono stati proprio gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana, durante i consueti controlli della zona, che hanno notato del fumo uscire da un locale e provveduto a isolare immediatamente l'area, per garantire la sicurezza dei passanti e permettere nel più breve tempo possibile l'intervento dei mezzi di soccorso. Al momento non risulta nessun ferito. Indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto.