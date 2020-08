Incendio a Roma sud, fiamme raggiungono il parco degli Acquedotti: interrotta la linea ferroviaria

Paura a Roma sud, dove nel pomeriggio un incendio sta interessando la zona dell'Appio Claudio. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, sono divampate alle 13.15 in via del Quadraro 106.

Il primo rogo all'altezza di un maneggio: da qui l'incendio si è propagato nelle aree circostanti, raggiungendo il Parco degli Acquedotti. Domate le fiamme all'interno del maneggio, i vigili del fuoco sono ora impegnati a domare le fiamme nel parco.

Il vento e le operazioni di spegnimento

Il vento non facilita le operazioni. Presenti sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco, i guardia parco e moduli della protezione civile, tra i quali quelli dell'associazione C.A.E.R e del Raggruppamento Emergenza Roma9 , in supporto.

Disagi al traffico ferroviario dovuto al denso fumo: alle 15 infatti è stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino. Il traffico ferroviario risulta sospeso tra Roma Casilina e Torricola.

Strade chiuse per l'incendio

Sul posto anche i gruppi Tuscolano e Appio della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso via Selinunte, da via Cartagine in direzione Quadraro. Chiusa anche via Cartagine, direzione via Selinunte mentre gli agenti del gruppo Prenestino hanno chiuso via Marco Decumio, da via Opita Oppio in direzione ferrovia .

Linee Roma-Napoli-Cassino e Roma-Albano/Velletri/Frascati sospese per rogo

Dalle ore 14.35 il traffico ferroviario è sospeso tra Roma Casilina e Ciampino, e fra Roma Casilina e Torricola per un incendio in prossimità dei binari. In tilt i treni della linee FL4, FL7, FL8 e FL6.

Sono stati attivati i bus navetta tra Termini e Ciampino. Secondo alcune testimonianze, il fumo causato dall'incendio sarebbe entrato anche in alcuni vagoni fatti evacuare temporaneamente.