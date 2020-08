Incendio a Torricola, strada chiusa e treni sospesi sulla tratta Roma-Nettuno

Ancora un incendio a Roma. Dopo il rogo nel quadrante sud della città del 14 agosto, questa volta le fiamme si sono riversate nella zona di Torricola, a ridosso ed internamente al Grande Raccordo Anulare, fra la via Appia Nuova a est e la via Ardeatina a ovest.

A bruciare, dalle 15 circa, sono ancora sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco mentre la polizia locale ha disposto la chiusura temporanea di via di Torricola tra via della Stazione di Torricola e via Appia Antica in entrambe le direzioni. Ripercussioni anche sul traffico ferroviario per le linee FL7 e FL8 Roma - Formia/Nettuno.

La tratta, fa sapere Ferrovie dello Stato, è stata sospesa tra Roma Casilina e Torricola con l'attivazione dei bus navetta e la riprogrammazione dell'offerta commerciale.

