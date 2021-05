Incendio a Pietralata: bruciano sterpaglie e rifiuti, colonna di fumo a Roma nord est

Prima le sterpaglie poi rifiuti e materiale di risulta, fra i quali degli pneumatici. Questa la causa dell'alta colonna di fumo alzatasi nel cielo del quadrante nord est della Capitale intorno alle 15:30 di lunedì pomeriggio. A prendere fuoco un campo incolto nella zona di Pietralata.

La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco da via di Pietralata. Sul posto sono quindi intervenute due squadre di pompieri del Comando Provinciale di Roma assieme ai volontari della protezione civile e la polizia di Stato. Fiamme che si sono sviluppate all'altezza di via Mesula.

Cominciate le operazioni di spegnimento dell'incendio nessuno sarebbe rimasto né ferito né intossicato. Nello stesso istante un secondo incendio, sempre di sterpaglie, si è poi sviluppato nella vicina via di Monte Nevoso, a Città Giardino. richiedendo anche in questo caso l'intervento dei pompieri con l'ausilio degli agenti del III Polizia Locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video Reporter Montesacro