Torre Angela, prima l'esplosione e poi l'incendio: sventrato un appartamento

Prima un boato, probabilmente dovuto ad una fuga di gas, poi le fiamme. Un incendio, con un'alta colonna di fumo, ha svegliato questa mattina il quartiere di Torre Angela. Un inferno di fuoco quello in via Atteone, che ha visto impegnati dalle 7:30 vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati - che hanno fatto evacuare la palazzina all'altezza del civico 136 - e la polizia locale, con gli agenti del Gruppo Torri che hanno chiuso la strada.

Tre le ambulanze del 118 che hanno raggiunto via Atteone. Due persone sono state portate in ospedale, si tratta di un uomo e una donna in codice arancione: non gravi. Ustionato il proprietario dell'appartamento: l'uomo è stato portato con urgenza in ospedale da un'ambulanza, è cosciente. Non è in pericolo di vita. Feriti i modo lieve altri residenti della palazzina, mentre non risultano dispersi.

Impressionanti le immagini, con l'esplosione che ha letteralmente sventrato un muro e parte del balcone al terzo piano di via Atteone. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco (che hanno anche salvato un cane), che parlano di "crollo", le cause dell'incendio sarebbero probabilmente sono dovute ad "una fuga di gas".

Sul posto anche i tecnici di Italgas: saranno loro, secondo quanto si apprende, a definire le cause del guasto. I tecnici hanno provveduto a sospendere l'erogazione del gas per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca.