Incendio a Colli Aniene: fiamme nell'area dell'ex pista del ghiaccio 

Paura a Colli Aniene. Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato all'incrocio tra via degli Alberini e via Grotta di Gregna, all'altezza dell'area dell'ex pista del ghiaccio. Un'area di pertinenza del dipartimento sport, dismessa da tempo, da dove, intorno alle 19 si è levata un grossa nuvola di fumo nero.

A bruciare rifiuti abbandonati e sterpaglie. In tanti hanno visto la nuvola, segnalando l'incendio. Sul posto la polizia locale per la viabilità e i vigili del fuoco che, nel giro di un'ora, hanno messo sotto controllo il rogo, con la nube di fumo che si è lentamente abbassata. In corso, mentre scriviamo, le operazioni di spegnimento. Nessuno è rimasto ferito. Resta da capire cosa ha provocato le fiamme.