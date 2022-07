Incendio a Casal Monastero: fumo sul raccordo e fiamme vicino alle case

Un nuovo incendio è scoppiato nella tarda mattinata di giovedì 7 luglio a Roma, nella zona di Casal Monastero, periferia nord-est della Capitale. Le fiamme sono arrivate a minacciare le abitazioni e il fumo si è riversato anche sul Grande Raccordo Anulare.

Vigili del fuoco sul posto

L’allarme è scattato intorno alle 13, e la sala operativa del comando di Roma dei vigili del fuoco ha inviato sul posto 4 squadre con due autobotti e il carro autoprotettori, il dirigente delle operazioni di spegnimento e l’elicottero insieme con i mezzi della Protezione Civile.

Ancora una volta il rogo è partito dalla vegetazione, estremamente secca, e si è rapidamente esteso anche a causa del vento. I vigili del fuoco stanno presidiando alcune palazzine lambite dalle fiamme, mentre la Polizia Locale di Roma Capitale sta monitorando il traffico sul Gra per possibili problemi alla viabilità. Il denso fumo nero ha infatti invaso parte delle carreggiate, rendendo complessa la circolazione.

Non è chiaro se sarà necessario evacuare o meno le abitazioni, come accaduto nei giorni scorsi in diverse zone di Roma (l'ultimo è stato l'incendio a Pineta Sacchetti), ed è impossibile al momento accertare le cause dell’incendio, che tiene impegnate risorse che da giorni ormai lottano contro centinaia di roghi.

Altri incendi

Nella giornata odierna sono circa 30 gli interventi su incendi tra Roma e provincia. Di rilievo risulta essere quello in atto a Marino in via delle Vascarelle dove sono presenti tre squadre dei pompieri e un elicottero. Fondamentale il supporto dei volontari della protezione civile.