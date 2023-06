Incendio a Casal Boccone, fiamme e nuvola nera in cielo. I residenti: "Sentite esplosioni"

Incendio nella zona di Casal Boccone, nella periferia a nord est di Roma. Una nuvola nera si è sprigionata alta nel cielo dopo un rogo scoppiato all'altezza del civico 663 di via della Bufalotta. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco, allertati dai residenti che avevano sentito "esplosioni" intorno alle sette del mattino.

Le fiamme, secondo quanto appreso, hanno coinvolto un deposito con una centralina elettrica. Il rogo ha bruciato e distrutto un trasformatore mandando in tilt anche l'energia elettrica nel quartiere. Tante infatti le segnalazioni di abbassamento di corrente. Al momento non risulterebbero feriti. I pompieri sono al lavoro per estinguere l'incendio, poi sarà compito della polizia e degli stessi vigili del fuoco indagare sulle cause.