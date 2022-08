Incendio a Roma nord: fumo invade il raccordo anulare. Evacuato un edificio

Vasto incendio a Roma nord, sulla via Cassia. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio di oggi - mercoledì 3 agosto - nell'area del parco dell'Insugherata, a ridosso dello svincolo via Cassia del grande raccordo anulare. Vasta la colonna di fumo sprigionatasi in cielo, tanto da richiedere la chiusura dello svincolo Cassia, direzione Roma Centro dell'A90, all’altezza del chilometro 11,700 in carreggiata interna ed esterna. Un vasto fronte di fuoco che ha richiesto l'evacuazione a scopo precazionale di un edificio minacciato dall'incendio. Paura per molti residenti dell'area da fumo e fiamme, scesi in strada a scopo precauzionale.

L'ampio fronte di fuoco ha interessato anche l'area compresa fra la via Trionfale e la via Cassia, con la polizia stradale che a scopo precazionale ha chiuso anche la galleria di via Ipogeo degli Ottavi. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, polizia stradale ed i carabinieri delle stazioni Cassia, Roma Medaglie d'Oro e La Storta.

Via Trionfale dove l'incendio ha interessato anche un furgone, con le fiamme che si sono poi propagate alle sterpaglie adiacenti al Gra. Non risultano al momento feriti. Per l'area interessata dal fronte del fuoco oltre alle squadre di terra dei pompieri si é reso necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco e di alcuni moduli di protezione civile.

Articolo in aggiornamento