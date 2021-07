Incendio a Roma est: alta colonna di fumo visibile in più quartieri

Un'alta colonna di fumo nero visibile in più quartieri della zona est di Roma. E' l'ennesimo incendio che ha interessato il quadrante est della Capitale. A bruciare un'area nella zona di Tor Sapienza, all'altezza di via Salviati. Tre i fronti (via Salviati, via di Monte Buccalione e via Collatina Vecchia), uno dei quali, dalle informazioni raccolte, avrebbe coinvolto un'attività di demolizione della zona. Il fumo ha invaso l'A24, con rallentamenti all'altezza delle uscite Tor Cervara, Togliatti e via dei Fiorentini.

Allarme in diversi quartieri: sui social sono tanti gli abitanti di Colli Aniene, Tor Sapienza, La Rustica che stanno segnalando la presenza di fumo nero, postando foto e video dell'accaduto.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, supportati da una decina di equipaggi di varie associazioni della protezione civile di Roma Capitale provenienti da tutta la città (in foto ad esempio si vedono le immagini degli equipaggi da Castel di Guido) e da numero pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.

Le operazioni sono rese complicate dal vento che alimenta le fiamme che si propagano alle sterpaglie della zona. Coinvolte anche alcune baracche costruite all'esterno del campo rom. La polizia di Stato sta provvedendo alla loro evacuazione.

