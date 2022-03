La segnalazione alle 17.20, con l'intervento sul posto degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. Ai caschi bianchi il compito della chiusura della strada: diverse le pattuglie presente per smistare il traffico, fortemente rallentato, sui percorsi alternativi. La chiusura è su entrambe le direzioni.

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di oggi su via Tiburtina, all'altezza del civico 912. Le fiamme, secondo quanto si apprende, hanno interessato una baraccopoli all'altezza di Ponte Mammolo, arrivando a lambire la strada. In particolare a bruciare sarebbero dei rifiuti accatastati all'interno dell'area.

/ Via Tiburtina, 912

Incendio su via Tiburtina: rifiuti in fiamme in una baraccopoli, strada chiusa